Les USA devront s'expliquer en cas de déploiement d'armes dans l'espace, dit Maria Zakharova

La Russie surveillera leur position, étant donné que Washington tend à revenir sur ses paroles, a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe auprès de... 09.02.2025, Sputnik Afrique

Car récemment, Washington semble avoir dit qu’il ne valait pas la peine d'accroître les armements et leur potentiel dans l’espace, a-t-elle ajouté.Le déploiement de troupes américaines dans l'espace est inévitable, a déclaré l'astronaute privé milliardaire Jared Isaacman, nommé à la tête de la NASA par Donald Trump. La présence militaire dans l’espace sera nécessaire pour protéger les astronautes à mesure que la présence américaine en orbite basse terrestre augmentera, selon lui.Les États-Unis pourraient envoyer du personnel militaire dans l’espace en même temps que des missions américaines vers la Lune et vers Mars, estime M. Isaacman.La United States Space Force (Force spatiale américaine) se prépare à mettre en service, en 2025, des armes de guerre électronique conçues pour supprimer les satellites chinois et russes.Moscou a déjà souligné à plusieurs reprises que la Russie, de concert avec d’autres pays, notamment la Chine, prône la prévention d’une course aux armements dans l’espace et la préservation de cet espace à des fins pacifiques.

