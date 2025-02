https://fr.sputniknews.africa/20250209/les-livraisons-de-mirage-2000-a-lukraine-acculent-davantage-loccident-et-kiev-selon-zakharova-1070570436.html

Les livraisons de Mirage 2000 à l'Ukraine acculent davantage l'Occident et Kiev, selon Zakharova

Les livraisons de Mirage 2000 à l'Ukraine acculent davantage l'Occident et Kiev, selon Zakharova

09.02.2025

L'envoi des chasseurs français "est un nouveau geste qui, malheureusement, accule encore davantage la situation à l'impasse pour l'Occident et le régime de Kiev", a déclaré à Sputnik la porte-parole de la diplomatie russe.Conscient de сette impasse, l'"enfant terrible" Zelensky, créé par l'Occident lui-même, exige de plus en plus de fonds et d'armements. En retour, l'Occident lui fournit juste ce qu'il faut pour rester à flot.Auparavant, le géant industriel russe Rostec a démontré que le Mirage 2000 était un "un avion obsolète" qui ne changera pas la donne sur le front.Moscou a à maintes reprises averti que les armes livrées à l'Ukraine constituent une cible légitime pour l'armée russe.

