Moscou a augmenté ses exportations industrielles vers l'Afrique du Nord en 2024

Les industriels de Moscou ont accru leurs exportations vers l'Afrique du Nord de 16,4% entre janvier et octobre 2024, selon le chef du département des... 08.02.2025, Sputnik Afrique

Une hausse qui a été enregistrée à 16,4% entre janvier et octobre de l'année dernière, a noté Anatoly Garbouzov, chef du département des investissements et de la politique industrielle de la capitale russe.Selon lui, les pays d'Afrique du Nord ont une forte demande pour les produits industriels russes hautement technologiques. Le responsable a donné des détails sur la nature des exportations vers deux pays de la région.Égypte: Maroc: Pour ces secteurs, il s'agit d'"une collaboration plus étroite et prometteuse", a ajouté M.Garbouzov.

