Ce pays africain obtient 2,5 milliards de dollars pour le développement d'infrastructures

Ce pays africain obtient 2,5 milliards de dollars pour le développement d'infrastructures

L'ingénieur en chef des transports de la BAD en Tanzanie, Mumina Wa-Kyendo, a précisé que les projets qui bénéficieront de ces fonds incluront le tronçon tanzanien de la route Tanzanie-Kenya de 400km reliant Bagamoyo, Pangani, Tanga, Horohoro/Lunga Lunga, Mombasa et Malindi. Cette route, en cours de construction dans les deux pays, fait partie du Couloir de transport côtier d'Afrique de l'Est, qui s'étend de Lamu, au Kenya, à Mtwara, en Tanzanie. M. Wa-Kyendo a discuté de ce financement à Tanga (nord-ouest) à la fin d'une mission d'inspection de deux jours du tronçon routier Bagamoyo-Pangani-Tanga par des experts du secrétariat de la CAE, des ministères tanzaniens des Transports et des Travaux publics, du ministère kényan des Routes et des Infrastructures, de l'Autorité de coordination du transit et des transports du couloir nord et de l'Agence de facilitation des transports du couloir central, selon un communiqué de la CAE.Il a estimé que le développement des infrastructures de transport était un facteur clé pour faciliter le commerce et l'intégration des pays. Selon lui, "nous devons avoir une région où les transports fonctionnent, mettre en place des routes et des chemins de fer répondant aux meilleures normes". Ce financement de la BAD est conditionné à la mise en œuvre efficace des projets, ce qui est essentiel pour débloquer des fonds supplémentaires, selon M. Wa-Kyendo cité par la CAE.

