Le prochain sommet de l'Union africaine s'articulera autour des réparations

Le prochain sommet de l'Union africaine s'articulera autour des réparations

L'année 2025 de l'UA, qui a pour thème "Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais des réparations", sera officiellement... 07.02.2025, Sputnik Afrique

L'évènement se tiendra à Addis-Abeba les 15 et 16 février. Ce sera en plus l'occasion de faire le bilan de la première décennie de l'Agenda 1963, en se penchant à la fois sur ses réalisations et les défis rencontrés, selon le représentant de l'Éthiopie auprès de l'organisation. À l'ordre du jour également, des stratégies pour construire un avenir plus fructueux et accélérer le développement économique sur l'ensemble du continent, ajoute Nebiyu Tedla interrogé par Ethiopian News Agency (ENA). Le renforcement de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) fera lui aussi parti des sujets principaux.

