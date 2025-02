https://fr.sputniknews.africa/20250206/la-ville-la-plus-froide-dafrique-vise-un-label-international-de-ville-100-propre-1070528394.html

La ville la plus froide d'Afrique vise un label international de ville 100% propre

La ville la plus froide d'Afrique vise un label international de ville 100% propre

Ayant le développement 'vert' comme priorité, Ifrane, une petite ville située au nord du Maroc et la plus froide d'Afrique, vise à devenir la ville la plus... 06.02.2025, Sputnik Afrique

La ville Ifrane, surnommée la "Suisse marocaine", avec une température record de -23,9 °C en 1935, a déjà été classée comme la deuxième ville la plus propre du monde en 2016.Dans cette optique, l’accent est mis sur : Des sommes importantes ont déjà été allouées aux projets de développement, a souligné Mouaad Jamai : Le gouverneur de la province, Driss Misbah, souligne également la nature exceptionnelle des lieux et leur potentiel touristique, qui reste à développer.

