Des mercenaires finlandais en Ukraine se font passer pour des médecins volontaires

Une unité, baptisée Nordic Combat Medis, rassemble des mercenaires finlandais qui se battent en Ukraine tout en se prétendant médecins, comme a pu le vérifier... 06.02.2025

Des mercenaires finlandais présents en Ukraine ont créé leur propre unité, Nordic Combat Medics, au sein du bataillon de volontaires ukrainiens dit "Hospitaliers", a appris Sputnik.Le bataillon a été créé par un membre de Secteur droit, organisation extrémiste ukrainienne interdite en Russie.Le groupe utilisait auparavant un compte social sous un nom différent, finnish_rescue_team, mais l'a changé après 2023.Les mercenaires continuent malgré tout d'utiliser le logo et même des équipements de l'International Finnish Rescue Team, un groupe de secours subordonné au ministère finlandais de l’Intérieur et au Centre de gestion des crises.L'un des derniers articles de la page Nordic Combat Medics mentionne Aleksi Lysander, un mercenaire finlandais tué qui appartenait à la légion étrangère ukrainienne.L'unité comprend aussi un certain Miro Seittamo de Helsinki, ex-soldat de l'armée finlandaise.Hogen, un autre mercenaire, pose avec un gilet pare-balles orné des drapeaux ukrainien, finlandais et américain.

