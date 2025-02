https://fr.sputniknews.africa/20250206/commerce-en-devises-locales-entre-la-russie-et-lafrique--lineluctabilite-de-la-fin-du-dollar-1070531879.html

Commerce en devises locales entre la Russie et l'Afrique : l'inéluctabilité de la fin du dollar

06.02.2025

Pour Ndouma Jean-René, les BRICS sont le véritable moteur de la dédollarisation et Trump ne peut que s'attaquer à ces pays-là. Selon l’expert, consultant en marchés financiers et finance digitale, la dédollarisation "est en train d'avoir des impacts négatifs sur la puissance américaine mondiale" et Trump "ne voit pas de solution pour arrêter ce phénomène.Concernant la question du franc CFA, Ndouma répond que, si l'on observe toutes ces évolutions et les demandes grandissantes des peuples africains souhaitant se libérer de cette monnaie, il est clair qu'une large majorité désire ne plus utiliser le franc CFA. L’expert souligne que celui-ci est détenu par la France, qui ne le reconnaît même pas, ce qui rend son utilisation aberrante.Interrogé sur l’initiative du cabinet des ministres russes qui a inclus l'Éthiopie, le Nigeria et la Tunisie dans la liste des pays autorisés à commercer en devises avec la Russie, l’enseignant, chercheur et ancien ministre nigérien des Équipements et des Infrastructures, le Docteur Chérif Chako, a expliqué comment des pays comme l'Éthiopie et le Nigeria pourraient dynamiser leurs économies grâce à une intégration renforcée dans le commerce mondial. D’après Cherif Chako, également économiste de formation, le développement du commerce dans ces différents pays va permettre aussi l'expansion du commerce et naturellement l'expansion de la production pour le bonheur des populations qui y vivent.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

