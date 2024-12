https://fr.sputniknews.africa/20241216/pres-de-80-milliards-de-francs-cfa-ont-ete-detournes-au-mali-depuis-2021-1069746307.html

Près de 80 milliards de francs CFA ont été détournés au Mali depuis 2021

Près de 80 milliards de francs CFA ont été détournés au Mali depuis 2021

Sputnik Afrique

Ce chiffre a été révélé par le procureur général de la Cour suprême dans une interview à la télévision locale. 16.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-16T16:16+0100

2024-12-16T16:16+0100

2024-12-16T16:16+0100

mali

afrique subsaharienne

corruption

procureur

détournement de fonds

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103977/53/1039775383_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_5da0a89607ee30f6ff35a72ffa3e238e.jpg

L'estimation n'est pas définitive, a souligné Mamoudou Timbo en ajoutant que "c’est au bout du procès qu’on va arriver à des certitudes". Selon lui, les infractions mises en lumières par les autorités judiciaires concernent principalement la délinquance économique et financière. Il cite surtout: Quarante personnes ont été inculpées, dont 11 ex-ministres et leurs complices, a indiqué le responsable. Il a admis que le Mali a connu des périodes "d’inertie et d’hésitations" dans la lutte contre la corruption, mais a assuré que ce n'est plus le cas. "Il n’y a pas d’intouchables aujourd’hui au Mali", a-t-il tranché.

mali

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mali, afrique subsaharienne, corruption, procureur, détournement de fonds