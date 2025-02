https://fr.sputniknews.africa/20250206/au-niger-la-croix-rouge-se-livre-a-des-activites-sapant-la-lutte-pour-la-souverainete-1070529555.html

Au Niger, la Croix-Rouge se livre "à des activités" sapant la lutte "pour la souveraineté"

Le CICR se livre au Niger "à des activités qui ne cadrent pas avec la vision de notre pays de lutter pour sa souveraineté et son indépendance", avance auprès... 06.02.2025, Sputnik Afrique

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), sommé de quitter le pays le 4 février par les autorités nigériennes, fait partie des ONG "qui n'ont pas compris le changement survenu dans notre pays" en 2024.Bana Ibrahim cite les "manquements" du CICR, évoquant "des cas de disparition de camions contenant des médicaments," ainsi que le refus de l'ONG de "respecter l'obligation d'avoir une escorte militaire lors des opérations dans certaines zones de conflit".Selon lui, aux États-Unis, en France, "on ne voit jamais le CICR, au nom d'une quelconque neutralité, prendre parti pour des terroristes ou des rebelles et les soigner, ce n'est qu'en Afrique, et au Niger, que ces organisations s'adonnent à de telles pratiques". Il estime que le CICR exerce une sorte de "diktat" qui doit "cesser".

