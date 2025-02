https://fr.sputniknews.africa/20250205/ouganda-neuf-hauts-fonctionnaires-arretes-pour-avoir-detourne-16-millions-de-dollars-1070503488.html

Ouganda: neuf hauts fonctionnaires arrêtés pour avoir détourné 16 millions de dollars

Ouganda: neuf hauts fonctionnaires arrêtés pour avoir détourné 16 millions de dollars

Sputnik Afrique

Neuf hauts fonctionnaires du ministère ougandais des Finances ont été arrêtés le 4 février pour le détournement de près de 16 millions de dollars destinés à... 05.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-05T07:11+0100

2025-02-05T07:11+0100

2025-02-05T07:11+0100

ouganda

détournement de fonds

finances

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/19/1069886663_0:127:3190:1921_1920x0_80_0_0_31a256cb1288d1bcbcc240bf164f863c.jpg

Neuf hauts fonctionnaires du ministère ougandais des Finances ont été arrêtés le 4 février pour le détournement de près de 16 millions de dollars destinés à rembourser des prêts à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement, a annoncé la police."Ils comparaîtront devant le tribunal une fois les enquêtes terminées", a déclaré à des médias le porte-parole de la police, Kituuma Rusoke.Parmi ces neuf hauts fonctionnaires du ministère des Finances figure le comptable général, Lawrence Semakula.Fin 2024, le vice-gouverneur de la Banque d'Ouganda, Michael Atingi-Ego, avait révélé que des fonds avaient été détournés de manière suspecte. Sur le total de 15,7 millions, plus de six millions de dollars en principe alloués au remboursement d'un prêt à la Banque mondiale avaient été détournés vers une entité japonaise à la mi-septembre. Quelques semaines plus tard, 8,5 millions de dollars destinés à la Banque africaine de développement ont été détournés vers un compte en Grande-Bretagne. À l'époque, M. Atingi-Ego avait déclaré que l'origine de la fraude était extérieure à la Banque d'Ouganda, niant que les fraudeurs en aient piraté le système informatique. La police a alors commencé à enquêter sur les transferts.

ouganda

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

ouganda, détournement de fonds, finances