"Il n'y a jamais eu de coopération, de partenariat entre l'Occident et l'Afrique"

La France a commencé le retrait de son contingent du Sénégal. Le retrait de l'ensemble des soldats français devrait être achevé d'ici Septembre. Au micro de... 05.02.2025, Sputnik Afrique

"Il n'y a jamais eu de coopération, de partenariat entre l'Occident et l'Afrique. Tout simplement parce que, comme nous le disons, il ne peut y avoir de partenariat ou de coopération entre le colonisateur et le colonisé, entre le dominant et le dominé. L'Afrique n'a jamais invité l'Occident à venir en Afrique. L'Occident s'est imposé avec les armes, avec la colonisation, avec les guerres, le pillage, les génocides", a déclaré à Zone de Contact Égountchi Behanzin, président du mouvement Ligue de Défense Noire Africaine.Retrouvez également dans cette émission:- Adama Diabaté, conseiller présidentiel malien, sur l'inquiétude de l'OTAN face à l'influence croissante de Sputnik et RT en Afrique;- Aboubacar Aldo Kourouma, président de l'ONG "Action Pour Education Citoyenne" sur la culture africaine.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

