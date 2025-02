https://fr.sputniknews.africa/20250204/les-peuples-africains-veulent-la-fin-pure-et-simple-de-la-politique-coloniale-francaise-1070499462.html

Les peuples Africains veulent "la fin pure et simple de la politique coloniale" française

Le départ des troupes françaises du Sénégal et du Tchad donnera plus de libertés aux gouvernements voulant retrouver leur souveraineté, économique comme...

Le retrait par Paris de ses soldats déployés au Sénégal et au Tchad est synonyme de liberté retrouvée, pour les gouvernements qui souhaitent affirmer leur souveraineté, a déclaré ce mardi 4 février à Sputnik Afrique Égountchi Behanzin, président de la Ligue de défense noire africaine.Sortir de la Françafrique permettra aussi aux peuples de choisir leurs partenariats, que ce soit avec la Russie, la Chine et de "mener une politique avec le Sud global, sans subir les pressions, et intimidations", ajoute le panafricaniste.

