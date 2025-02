https://fr.sputniknews.africa/20250204/dynamique-de-dedollarisation-3-nouveaux-pays-africains-admis-au-commerce-des-devises-en-russie-1070499271.html

"Dynamique de dédollarisation": 3 nouveaux pays africains admis au commerce des devises en Russie

"Dynamique de dédollarisation": 3 nouveaux pays africains admis au commerce des devises en Russie

Sputnik Afrique

Le Nigeria, l'Éthiopie et la Tunisie ont été admis au commerce des devises en Russie. Cela "accélérera la dynamique de dédollarisation de l'économie mondiale"... 04.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-04T17:02+0100

2025-02-04T17:02+0100

2025-02-04T17:02+0100

russie

opinion

nigeria

tunisie

éthiopie

commerce

devises

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0a/0e/1044572832_0:104:3073:1832_1920x0_80_0_0_37b9af88082d1722c1ca7ea847e59cf2.jpg

L'expert revient auprès de Sputnik Afrique sur la décision du gouvernement russe dévoilée le 2 février d'ajouter l'Éthiopie, le Nigéria et la Tunisie à la liste des pays admis au commerce des devises en Russie. La mesure devrait faciliter la conversion directe des monnaies nationales, selon Moscou. La mesure favorisera "une ouverture, une diversification et une amplification des échanges pour les pays émergents qui souhaitent leur souveraineté." Or, "cette souveraineté économique passe nécessairement par la souveraineté monétaire. La monnaie facilitant les échanges, cela va réduire voire supprimer les risques et les coûts de transaction. Donc, cela va booster naturellement l'économie," souligne l'expert. Outre l'accélération de la dédollarisation, cette mesure "va offrir des ouvertures pour les BRICS, permettant une émergence accrue et assurant une meilleure croissance et une meilleure expansion de nos productions".

russie

nigeria

tunisie

éthiopie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, opinion, nigeria, tunisie, éthiopie, commerce, devises