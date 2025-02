https://fr.sputniknews.africa/20250203/finances-et-economie-us-la-marge-de-manuvre-de-trump-pour-inverser-la-dynamique-est-nulle-1070480405.html

Finances et économie US: "La marge de manœuvre de Trump pour inverser la dynamique est nulle"

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, l'économiste français Renaud Bouchard explique pourquoi le système financier et monétaire occidental, qui croule sous... 03.02.2025

Finances et économie US: "la marge de manœuvre de Trump pour inverser la dynamique est nulle" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, l’économiste français Renaud Bouchard explique pourquoi le système financier et monétaire occidental, qui croule sous le poids d’une dette notamment souveraine abyssale, est condamné, ne laissant pratiquement aucune marge de manœuvre à la nouvelle administration américaine.

"Vu l’état où se trouvent les finances et l’économie des États-Unis, la marge de manœuvre de Donald Trump pour inverser la dynamique est nulle, il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y en a absolument pas", affirme à Radio Sputnik Afrique Renaud Bouchard, économiste à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) à Paris. "À l’instar de ses prédécesseurs, Trump et son équipe vont surtout piloter à vue.Il va falloir de toute façon trouver de l'argent pour les intérêts de la dette et financer le déficit budgétaire annuel abyssal des États-Unis et il n’y en a pas. À cet effet, je pense que nous allons vers une nouvelle crise financière et monétaire internationale semblable, voir pire, à celle de 2008 ayant vu la faillite de la grande banque d’affaires Us Lehman Brothers. Je pense qu'il va y avoir d'autres banques zombies qui vont disparaître aussi bien aux États-Unis qu’en Europe".Sur le plan géoéconomique et géopolitique, M.Bouchard estime que "les BRICS sont en train retirer l’arme de l’hégémonie du dollar aux États-Unis, notamment après le sommet de Kazan en Russie où des décisions majeures ont été prises dans le sens de la création d’un système financier alternatif au système de Breton Woods occidental de l’après Seconde Guerre mondiale. Déjà actuellement, en 2024, les BRICS ont payé pas moins de 85% de leurs échanges dans leurs monnaies nationales. Il s’agit notamment de la vente des hydrocarbures et des matières premières. À l’heure actuelle personne ne peut prévoir la réaction de la nouvelle administration américaine, mais je crains fort qu’elle violente. Les guerres économiques sont très souvent accompagnées de véritables guerres militaires".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

