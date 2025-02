https://fr.sputniknews.africa/20250203/au-senegal-le-gouvernement-indemnisera-les-familles-endeuillees-par-les-violences-de-2021-2024-1070478452.html

Au Sénégal, le gouvernement indemnisera les familles endeuillées par les violences de 2021-2024

Au Sénégal, le gouvernement indemnisera les familles endeuillées par les violences de 2021-2024

Le gouvernement du Sénégal va indemniser à hauteur de 15 600 USD chaque famille ayant perdu un membre lors des émeutes entre 2021 et 2024.

Le gouvernement sénégalais octroie 10 millions de FCFA (15.600 USD) à chaque famille endeuillée lors des violences entre 2021 et 2024.C'est ce qu'a fait savoir la ministre de la Famille dans une vidéo publiée par l’Agence de presse sénégalaise.Selon Maïmouna Dièye, les familles des 79 personnes décédées vont bénéficier d’une prise en charge de leurs enfants mineurs, d’une couverture sanitaire et de programmes d’assistance sociale et de santé.En outre, plus de 2.000 personnes arrêtées ou blessées lors des émeutes vont toucher 500.000 FCFA (780 USD) chacune.En tout, le gouvernement a alloué 5 millions FCFA (7,8 M USD) pour indemniser les victimes de ces violences.Pour rappel, les émeutes meurtrières ont tourmenté le Sénégal entre 2021 et 2024, suite à la lutte politique entre l'ancien Président Macky Sall et son opposant, l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko.

