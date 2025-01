https://fr.sputniknews.africa/20250131/il-est-vraiment-temps-quon-ramene-la-paix-en-afrique-1070444120.html

"Il est vraiment temps qu'on ramène la paix en Afrique"

"Il est vraiment temps qu'on ramène la paix en Afrique"

Sputnik Afrique

Le Président kényan, William Ruto, a déclaré que les conflits sur le continent africain faisaient perdre près de 18 milliards de dollars par an à l'Afrique... 31.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-31T14:09+0100

2025-01-31T14:09+0100

2025-01-31T14:23+0100

zone de contact

podcasts

alliance des états du sahel (aes)

paix

conflit

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/1f/1070443753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e890611e0d71a4d8aa8cc7d6f0d306d.jpg

"Il est vraiment temps qu'on ramène la paix en Afrique" Sputnik Afrique Le Président kényan, William Ruto, a déclaré que les conflits sur le continent africain faisaient perdre près de 18 milliards de dollars par an à l'Afrique. Pour Zone de Contact, Moubarack Lô, président de l’institut Emergence, a analysé les propos du dirigeant kényan.

"Ça montre que non seulement vous avez cette perte immédiate, mais vous avez aussi la perte future. Parce que ces gens qui se déplacent, il y a certains qui devaient étudier et qui n'étudient pas. Il y a des gens, pour retourner au travail, il leur faudra du temps. Donc, il y a tout ça qui gêne le développement de l'Afrique. Donc, il est vraiment temps qu'on ramène la paix en Afrique. C'est incontournable pour assurer le développement de l'Afrique", déclare Moubarack Lô, président de l’institut Emergence et ex-économiste auprès de plusieurs Premiers ministres sénégalais.Retrouvez également dans cette émission:- Issoufou Boubacar Kado Magagi, consultant indépendant nigérien en finances publiques et analyste socio-économique, sur le retrait officiel des pays de l'AES de la CEDEAO;- Thierry Mariani, eurodéputé européen, sur les déclaration du ministre français des Affaires étrangères concernant l'envoi de soldats français au Groenland;- Paul Ella, analyste financier et géostratège camerounais, sur le prétendu problème de la croissance démographique africaine.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, alliance des états du sahel (aes), paix, conflit, аудио