Les conflits en Afrique entraînent non seulement une "perte immédiate", mais aussi "future"

C'est l'avis de Moubarack Lô, ex-économiste en chef de plusieurs gouvernements sénégalais. Il a commenté pour Sputnik Afrique les propos du Président kényan... 30.01.2025, Sputnik Afrique

Il y a des gens qui se déplacent, abandonnent leurs études et mettent du temps à revenir travailler, tout cela "gêne le développement de l'Afrique", acquiesce M.Lô, également président de l’Institut Emergence. "C'est l'ensemble de l'économie qui est affectée à des degrés divers", explique-t-il en rappelant que les conflits ont un impact sur l'agriculture, le commerce, le tourisme et le secteur des services. L'économiste déplore le fait que les États oublient leurs engagements "quand les intérêts des uns et des autres sont interpellés". Il préconise une meilleure intégration régionale pour réduire les tensions qui mènent aux guerres. D'après lui, cela permettra aux populations d'évoluer "comme un seul peuple" réduisant ainsi la "possibilité de faire la guerre".

