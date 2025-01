https://fr.sputniknews.africa/20250129/la-marine-us-interdit-lutilisation-de-lintelligence-artificielle-chinoise-deepseek--1070408039.html

La Marine US interdit l’utilisation de l'intelligence artificielle chinoise DeepSeek

L'émergence de l'agent d'intelligence artificielle chinoise DeepSeek inquiète la Marine américaine, qui en a interdit l'usage, relate CNBC en citant un... 29.01.2025

Dans un courrier électronique, la Marine américaine a demandé à ses membres de ne plus utiliser le nouvel agent d'intelligence artificielle DeepSeek en raison de "problèmes potentiels de sécurité et d’éthique associés à l’origine et à l’utilisation du modèle", selon la chaîne de télévision américaine CNBC.La sortie de DeepSeek, basé sur un modèle moins coûteux que ses concurrents américains, a secoué les marchés: l'action du fabricant de puces Nvidia a chuté de 17% ce 27 janvier, alors que le Nasdaq 100 a reculé de 3%.

