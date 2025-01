https://fr.sputniknews.africa/20250129/jeunesse-et-ressources-les-fondements-dune-puissance-economique-africaine-1070406418.html

Jeunesse et ressources: les fondements d'une puissance économique africaine

Jeunesse et ressources: les fondements d'une puissance économique africaine

Malgré les discours alarmistes de certains pays et leaders occidentaux, qui prédisent d’importantes crises pour l’Afrique, les faits montrent une tout autre... 29.01.2025, Sputnik Afrique

Malgré les discours alarmistes de certains pays et leaders occidentaux, qui prédisent d'importantes crises pour l'Afrique, les faits montrent une tout autre réalité. Aujourd'hui, 40% de la population africaine a moins de 14 ans, alors qu'en Europe, cette tranche d'âge n'en représente que 14 à 15%.

Dans le nouvel épisode d'Avenir Souverain, Abdelkader Mechdal docteur en sciences économiques, évoque des exemples concrets qui montrent que l’Afrique vit actuellement à l’aube d’un profond changement en matière d’organisation économique et de croissance.Selon l’économiste algérien, la jeunesse, véritable moteur de croissance, constitue un atout majeur pour le continent. Contrairement aux anciennes puissances économiques qui peinent à renouveler leur main-d’œuvre en raison du vieillissement de leur population, l’Afrique est dans une position diamétralement opposée: environ 70% de sa population est composée de jeunes.Pour Monsieur Modibo Mao Makalou, économiste et financier malien, la croissance démographique est une bénédiction pour l’Afrique, à condition que les Africains œuvrent davantage dès maintenant pour la paix et une sécurité durable. Selon l’économiste, il faut que le continent puisse réaliser une croissance économique durable, inclusive et qui puisse permettre aux Africains de non seulement d'améliorer leurs conditions de vie, d'augmenter les revenus, mais aussi de créer des emplois.M.Makalou affirme que le continent regorge de nombreuses ressources et d'un sous-sol très riche. Cependant, il considère que le premier facteur de production, ce sont les ressources humaines. Pourtant, aujourd’hui, 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie, ce qui représente 40% de la population africaine. De plus, 900 millions d'Africains utilisent le bois de chauffe pour cuisiner au quotidien.“Parce que si vous n'allez pas vers l'industrialisation, créez des produits à valeur ajoutée, des produits semi-finis et finis, évidemment, vous n'allez pas créer cette valeur ajoutée qui va permettre d'augmenter les revenus des populations et de créer des emplois pour ces populations”, insiste l’économiste.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

