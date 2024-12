https://fr.sputniknews.africa/20241224/les-brics-devraient-travailler-avec-la-jeunesse-africaine-pour-mieux-developper-ses-capacites-1069876333.html

Les BRICS devraient "travailler avec la jeunesse africaine pour mieux développer ses capacités"

Les BRICS devraient "travailler avec la jeunesse africaine pour mieux développer ses capacités"

C'est ce qu'a déclaré à Sputnik le ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports. 24.12.2024, Sputnik Afrique

Ashraf Sobhy a rappelé que le taux de jeunes sur le continent est supérieur à la moyenne mondiale et a appelé les BRICS à prendre au sérieux ce capital démographique. De son côté, l'Afrique a réalisé des progrès considérables "en matière d'éducation et de développement durable", a noté le ministre.Les générations futures au centre des efforts de l'ÉgypteLe pays agit sur de nombreux axes, stimule l'innovation et la créativité, offre des opportunités de leadership, crée un modèle à imiter pour les jeunes, détaille le haut responsable. Ces démarches sont favorisées par la position géographique avantageuse du pays, qui est en fait, un passage à la fois vers l'Asie et vers l'Europe, souligne-t-il .

