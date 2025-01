https://fr.sputniknews.africa/20250128/lindice-nasdaq-chute-de-plus-de-3-en-raison-du-succes-du-chatbot-chinois-deepseek--1070384852.html

L'indice américain Nasdaq chute de plus de 3% en raison du succès du chatbot chinois DeepSeek

À la clôture de la séance du 27 janvier, le Nasdaq, qui représente les principales valeurs technologiques de la Bourse de New York, a perdu 612,47 points... 28.01.2025, Sputnik Afrique

Les actions de NVIDIA, leader du développement de puces d'IA, ont chuté de 16,86%, réduisant sa capitalisation boursière de 589 milliards de dollars.Au total, la valeur des entreprises privées sur le marché boursier américain a diminué de plus de 1.000 milliards de dollars, selon le Wall Street Journal.De plus, l'indice S&P 500, qui regroupe 500 des plus grandes entreprises du marché américain, a perdu 88,96 points (1,46%), tandis que l'indice industriel Dow Jones a progressé de 289,33 points (0,65%).Ce séisme boursier a été provoqué par la montée en puissance incroyablement rapide de DeepSeek, une nouvelle version de chatbot chinois, qui serait plus efficace que l'américain ChatGPT. DeepSeek est gratuit et fonctionne sur des puces moins puissantes que ses concurrents.

