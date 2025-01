https://fr.sputniknews.africa/20250128/le-potentiel-cache-de-regeneration-tissulaire-decouvert-chez-les-souris-africaines-1070398511.html

Le potentiel caché de régénération tissulaire découvert chez les souris africaines

Les scientifiques ont découvert le potentiel caché de régénération tissulaire chez les souris africaines ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour le... 28.01.2025, Sputnik Afrique

Des biologistes de l'Université du Kentucky, aux États-Unis, ont trouvé que les souris africaines à poils durs (Lophuromys) sont capables de régénérer leur peau, leur moelle épinière et même leur tissu cardiaque, selon une étude publiée dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences.Selon les chercheurs, des découvertes pareilles ouvrent de nouvelles possibilités pour le développement de traitements des plaies et de la réparation des tissus chez l'homme.

