Le Maroc construira une centrale électrique au gaz d'une valeur de 420 millions de dollars

Le Maroc construira une centrale électrique au gaz d'une valeur de 420 millions de dollars

L'installation, d'une puissance de 990 mégawatts, sera composée de deux turbines à gaz à cycle ouvert, selon l'Autorité marocaine du marché des capitaux... 26.01.2025

La centrale sera construite dans le nord du pays, sur le site d'Alwahda, à proximité d’un gazoduc que le Maroc utilise depuis 2023 pour importer du gaz naturel depuis des terminaux espagnols. Le projet sera financé à 20% par l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE). Les 80% restants proviendront de prêts d’Attijariwafa Bank et de la Bank of Africa, en plus du financement de deux autres fonds.

