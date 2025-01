https://fr.sputniknews.africa/20250123/les-methodes-vont-changer-mais-pas-les-objectifs-1070327416.html

"Les méthodes vont changer, mais pas les objectifs"

"Les méthodes vont changer, mais pas les objectifs"

Donald Trump est officiellement devenu le 47e Président de l'histoire des États-Unis lors de sa cérémonie d'investiture le 20 janvier. Au micro de Sputnik... 23.01.2025, Sputnik Afrique

"Les méthodes vont changer, mais pas les objectifs" Sputnik Afrique Donald Trump est officiellement devenu le 47e Président de l'histoire des États-Unis lors de sa cérémonie d'investiture le 20 janvier. Au micro de Sputnik Afrique, Michel Collon, essayiste et politologue belge, nous a partagé ses analyses du mandat du nouveau locataire de la Maison-Blanche.

"Je pense qu'il y avait déjà eu des déclarations préalables et on a vu que Trump va poursuivre les mêmes objectifs que Biden et que tous les Présidents des États-Unis, c'est-à-dire garder la domination mondiale des Etats-Unis sur le monde et donc s'attaquer à toute une série de rivaux. Mais les méthodes vont changer, je pense, mais pas les objectifs", a déclaré Michel Collon, auteur du livre "Ukraine, la guerre des images" en commentant le discours d'investiture de Donald Trump.Retrouvez également dans ce numéro:- Nikola Mirkovic, essayiste et humanitaire franco-serbe, sur l'investiture de Donald Trump;- Mohamed Lamine Kaba, expert géopolitique en gouvernance et intégration régionale à l'Université panafricaine, sur les raisons de l'éveil des consciences en Afrique face au néocolonialisme occidental.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

