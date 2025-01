https://fr.sputniknews.africa/20250122/pourquoi-trump-insiste-t-il-toujours-sur-le-role-crucial-des-usa-dans-la-victoire-sur-le-nazisme-1070317201.html

Pourquoi Trump insiste-t-il toujours sur le rôle crucial des USA dans la victoire sur le nazisme?

Cette falsification de l'histoire est une tentative d'"affirmer une grandeur que les États-Unis n'ont plus", explique à Sputnik João Cláudio Pitillo...

Pour Trump et d’autres dirigeants nord-américains, ce mensonge est une "arme dans la guerre hybride" contre la Russie, la Chine et les pays du Sud, analyse M.Pitillo. Selon lui, en s'attribuant la victoire des Alliés, Washington cherche à "réaffirmer ses valeurs impérialistes de pays invincible et puissant qui a aidé le monde". De cette manière, non seulement Washington se confère une importance qui ne repose plus sur la réalité géopolitique actuelle, mais il éloigne également la Russie des autres peuples.

2025

