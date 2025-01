https://fr.sputniknews.africa/20250121/trump-voudra-negocier-sa-part-du-gateau-dans-un-nouveau-monde-multipolaire-1070299350.html

Trump voudra "négocier sa part du gâteau" dans un nouveau monde multipolaire

Trump voudra "négocier sa part du gâteau" dans un nouveau monde multipolaire

Sputnik Afrique

Le nouveau Président américain est au fait de la situation sur le front ukrainien et de l'émergence d'un monde multipolaire, a déclaré à Sputnik Afrique... 21.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-21T18:32+0100

2025-01-21T18:32+0100

2025-01-21T18:32+0100

international

opinion

donald trump

vladimir poutine

ukraine

conflit ukrainien

europe

union européenne (ue)

énergie

négociations

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/07/1069091547_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6ca9a4be2436014c7e11a9ffe2e48ef4.jpg

Les potentielles négociations entre Donald Trump et Vladimir Poutine dépasseront largement le cadre du conflit ukrainien, a déclaré ce mardi 21 janvier à Sputnik Afrique l'essayiste franco-serbe Nikola Mirkovic.L'Europe "plus extrémiste que les preneurs d'otages"En Europe au contraire, certains sont devenus encore "plus extrémistes que les preneurs d'otages de Washington" et veulent continuer à "régenter une partie du monde par la force", souligne l'expert. Bien que le même son de cloche ne règne pas partout et que des pays comme la Hongrie et la Slovaquie ne veulent pas voir le conflit se prolonger.Energie: entre le marteau et l'enclumeEn matière énergétique, l'Europe risque en outre de se retrouver coincée entre les sanctions qu'elle impose sur les hydrocarbures russes et les exigences américaines. Donald Trump a menacé l’UE de sanctions douanières si elle ne réduisait pas son déficit commercial avec les États-Unis en lui achetant plus de gaz et de pétrole.

ukraine

europe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, opinion, donald trump, vladimir poutine, ukraine, conflit ukrainien, europe, union européenne (ue), énergie, négociations, paix