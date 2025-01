https://fr.sputniknews.africa/20250121/sur-le-chemin-de-lecole-barthelemy-fougea-et-la-force-de-leducation-1070287852.html

Sur le chemin de l’école: Barthélemy Fougea et la force de l’éducation

Dans ce numéro d’Identités Africaines, Barthélemy Fougea, producteur de documentaires primés, partage son expérience et sa vision du cinéma engagé. Il évoque... 21.01.2025, Sputnik Afrique

Sur le chemin de l’école: Barthélemy Fougea et la force de l’éducation Sputnik Afrique Dans ce numéro d’Identités Africaines, Barthélemy Fougea, producteur de documentaires primés, partage son expérience et sa vision du cinéma engagé. Il évoque ses projets marquants, dont Sur le chemin de l’école, et explore le rôle des documentaires dans l’éducation et la sensibilisation du public.

Barthélemy Fougea retrace les origines de sa carrière et l’importance des voyages dans son parcours. Selon lui, le documentaire est un moyen d’allier exploration et narration.L’invité revient également sur la conception de Sur le chemin de l’école, un film qui illustre les défis et les efforts des enfants du monde entier pour accéder à l’éducation.► Retrouvez tous les numéros du podcast Identités Africaines.

