"L'accent mis sur les investissements russes dans l'agriculture vient à point nommé"

Le Président centrafricain Faustin Archange Touadéra a rencontré à Moscou son homologue russe Vladimir Poutine. Au micro de Zone de Contact, Prince Jérémie... 20.01.2025

2025-01-20T13:55+0100

2025-01-20T13:55+0100

2025-01-20T13:59+0100

"L'accent mis sur les investissements russes dans l'agriculture vient à point nommé"

Le Président centrafricain Faustin Archange Touadéra a rencontré à Moscou son homologue russe Vladimir Poutine. Au micro de Zone de Contact, Prince Jérémie Yadoungou, enseignant-chercheur et géopolitologue centrafricain, a partagé ses analyses des déclarations clés de cette rencontre.

"Avec ce qui se passe et ce que nous faisons, cela peut leur servir d’exemples positifs pour pouvoir aussi sortir non seulement ces pays africains, mais l'Afrique tout entière du gouffre de la pauvreté et de la misère", a déclaré Prince Jérémie Yadoungou, géopolitologue centrafricain.Retrouvez également dans cette émission:🎙 Faustin Archange Touadéra, Président de la République centrafricaine sur sa visite d'État en Russie;🎙 Dr Adama Sidibé, chirurgien orthopédique burkinabé, sur les résultats de l'utilisation de la méthode russe Ilizarov dans son pays après une formation en Russie;🎙 Amzat Boukari-Yabara, historien panafricaniste d'origine béninoise, sur les idéaux portés par Patrice Lumumba et sur le parallèle entre le combat qu'il a mené et celui actuel contre le néocolonialisme à l'occasion de l'anniversaire de sa disparition;🎙 Egas Cacintura, milieu de terrain angolais du Dinamo Makhatchkala.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

