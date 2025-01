https://fr.sputniknews.africa/20250118/la-france-va-rendre-son-imperialisme-beaucoup-plus-latent-moins-visible-sur-le-terrain-1070240143.html

La France va "rendre son impérialisme beaucoup plus latent, moins visible sur le terrain"

Le Tchad, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Burkina Faso et le Niger… De plus en plus de pays africains annoncent qu’ils ne veulent plus de présence... 18.01.2025, Sputnik Afrique

Paris va essayer de fonctionner un tout petit peu comme les Américains et tenter de "rendre moins visible sa domination en Afrique", estime Fortifi Lushima, coordinateur national du mouvement Urgences panafricanistes en RDC.

