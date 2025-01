https://fr.sputniknews.africa/20250118/incendies-washington-sest-tire-une-balle-dans-le-pied-en-renoncant-a-acheter-des-avions-russes--1070237360.html

Incendies: Washington s'est tiré une balle dans le pied en renonçant à acheter des avions russes

Incendies: Washington s'est tiré une balle dans le pied en renonçant à acheter des avions russes

La Russie aurait pu vendre des bombardiers d'eau Be-200 aux États-Unis, mais ceux-ci ont préféré se tourner vers une version ukrainienne de l'appareil et sont... 18.01.2025

Les États-Unis se sont mis en difficulté en renonçant à acheter des avions-amphibies anti-incendie russes Beriev Be-200 pour contrarier Moscou, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères sur sa chaîne Telegram.La responsable a rappelé que Moscou et Washington avaient signé un accord sur la livraison de dix Be-200 en 2018, lors d'un salon aéronautique. Le premier appareil devait être livré au début de 2020 et le dixième, au 2e trimestre de 2024.Pour être exploités aux États-Unis, les avions devaient être homologués par la Federal Aviation Administration (FAA), mais l'Ukraine avait refusé de passer la procédure d'homologation pour ses moteurs. L'accord américano-ukrainien avait finalement échoué.Un scénario semblable avait déjà eu lieu au sujet de la fourniture des respirateurs artificiels russes Aventa-M, durant la pandémie de Covid-19. Livrés par Moscou en avril 2020 en guise d'aide, ces appareils avaient été démantelés aux États-Unis "par précaution", a encore rappelé la responsable.Les feux de forêts qui ont éclaté dans le comté de Los Angeles le 7 janvier sont considérés comme les plus importants de l'histoire de la Californie. Selon les autorités, la superficie totale des incendies dépasse 16.000 hectares. Au moins 25 personnes ont été tuées.

