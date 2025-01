https://fr.sputniknews.africa/20250116/entre-poesie-et-engagement-le-voyage-humaniste-de-guillaume-rat-1070207735.html

Entre poésie et engagement: le voyage humaniste de Guillaume Rat

Dans cet épisode d’Identités Africaines, Guillaume Rat, artiste, poète et chanteur, partage son parcours exceptionnel. Entre engagement pour la paix, échanges... 16.01.2025, Sputnik Afrique

Guillaume Rat évoque avec passion l’importance des échanges culturels et de la compréhension entre les peuples, des valeurs au cœur de son parcours d’artiste et d’humaniste. Il souligne également le rôle fondamental de l’éducation et de la transmission pour bâtir un avenir plus uni.L’artiste revient sur son engagement artistique et mémoriel autour de l’escadron Normandie-Niémen, symbole fort de l’amitié franco-russe. À travers ses performances, il rend hommage à ces pilotes qui ont marqué l’histoire par leur courage.►Retrouvez tous les numéros du podcast Identités Africaines.

