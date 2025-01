https://fr.sputniknews.africa/20250115/syrie-moscou-a-t-il-cause-la-chute-de-bachar-el-assad-face-a-hts-en-lachant-son-regime-1070195897.html

Syrie: Moscou a-t-il causé la chute de Bachar el-Assad face à HTS en lâchant son régime? Sputnik Afrique "Quel est l’intérêt de la Russie à lâcher la Syrie, alors qu’elle y a d’importants relais logistiques qui, en plus de sa présence hautement stratégique [en] Méditerranée orientale, facilitent la projection de ses forces en Afrique?", s’interroge auprès de Radio Sputnik Afrique Me Arnaud Develay, consultant politique et journaliste indépendant.

"Il faut absolument mettre un terme à cette mascarade médiatique occidentale et beaucoup de ses relais dans certains pays arabes qui veulent faire avaler à leurs auditeurs que la Syrie est tombée entre les mains des djihadistes de HTS à cause d’un accord secret entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Le deal, selon ces médias, serait un troc entre les deux hommes de l’Ukraine contre la Syrie", affirme à Radio Sputnik Afrique Me Arnaud Develay, juriste français en droit international, consultant politique et journaliste indépendant.Et de poursuivre: "De l’autre côté, d’un point de vue géopolitique et géostratégique, les positions de la Syrie et de l’Ukraine en termes d’importance sur l’échiquier mondial ne sont pas du tout les mêmes. En effet, avec toute l’importance qu’elle requiert pour les Russes, la Syrie in fine demeure un enjeu uniquement régional. Alors que l’Ukraine est le nœud gordien où se joue l’avenir du monde en termes d’architecture de gouvernance, notamment de sécurité et de Défense pour l’Europe, étant donné que le conflit dans ce pays oppose tout l’Occident global et l’Otan via son proxy ukrainien à la Russie. En aucun cas les autorités russes feraient l’erreur de geler uniquement le conflit en Ukraine. Toute négociation de paix, comme ne cessent de le répéter le Président Poutine et son ministre des Affaires étrangères, doit avoir comme impératif catégorique préalable la reconnaissance définitive par l’Ukraine des nouveaux statuts de la Crimée et des quatre oblasts ayant rejoint la Russie. La neutralité de l’Ukraine et sa démilitarisation et enfin sa non intégration à l’Otan et à l’Union européenne".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

