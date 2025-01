https://fr.sputniknews.africa/20250108/moscou-a-lintention-de-continuer-a-fournir-a-damas-une-assistance-multiforme-1070092081.html

Moscou a l'intention de continuer à fournir à Damas une "assistance multiforme"

"La Russie est prête à participer activement aux efforts de soutien à la Syrie et à ses voisins", a déclaré le représentant permanent russe auprès de l'Onu... 08.01.2025, Sputnik Afrique

Selon Vassili Nebenzia, Moscou est disposé à passer par des agences internationales spécialisées pour livrer de l'assistance au peuple syrien. La Russie pourrait également fournir une aide humanitaire, participer à la restauration d’infrastructures sociales et créer une base matérielle pour le retour des réfugiés et déplacés syriens, a ajouté le diplomate. M.Nebenzia a souligné l'importance de la coordination internationale en matière d'assistance humanitaire et de reconstruction en Syrie. En novembre dernier, l'opposition armée a lancé une offensive contre l'armée syrienne et a fini par entrer à Damas. Le Président Bachar el-Assad a quitté le pays. Le 10 décembre, Mohammad al-Bachir a été nommé à la tête du gouvernement de transition. Il a déclaré que cette période de transition durera jusqu'au 1er mars.

