"Nous sommes dans la fin d'une période transitoire vers un monde multipolaire"

"Nous sommes dans la fin d'une période transitoire vers un monde multipolaire"

Dans ce numéro de L’Afrique en marche, le géopolitologue algérien Abdelkader Soufi explique pourquoi une victoire russe en Ukraine sera plus bénéfique d’un... 14.01.2025, Sputnik Afrique

"Nous sommes dans la fin d'une période transitoire, d'un monde unipolaire vers un monde multipolaire" Sputnik Afrique Dans ce numéro de L’Afrique en marche, le géopolitologue algérien Abdelkader Soufi explique pourquoi une victoire russe en Ukraine sera plus bénéfique d’un point de vue géopolitique et géoéconomique pour l’Europe et le reste du monde, pour peu que les dirigeants des pays sachent tirer profit du monde multipolaire naissant.

"Pour comprendre la situation qui prévaut en Ukraine depuis février 2022, martelée sans relâche par les médias occidentaux et leurs experts de plateau attitrés comme un conflit local entre la Russie et l’Ukraine, il faut impérativement faire une analyse géopolitique globale engageant toutes les puissances mondiales qui se disputent les zones d’influence en Eurasie", affirme à Radio Sputnik Afrique le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense à l’université de Blida II, en Algérie. En effet, "d’un point de vue géopolitique, en prenant en compte les piliers de la géopolitique anglo-saxonne classique, de sir Halford Mackinder (UK) à Nicolas Spykman (USA), il est tout à fait évident pour tout spécialiste sérieux que le conflit en Ukraine oppose la Russie aux États-Unis, à l’Otan et à leurs vassaux européens".Dans le même sens, M.Soufi affirme que "les pays européens, notamment la France et l’Allemagne qui constituent la locomotive de l’UE, vont certainement payer très cher également leur participation servile à cette guerre au profit des États-Unis. Il est clair qu’une grave crise économique s’abattra sur eux après la conclusion d’un accord de paix entre Moscou et Kiev, dont les effets nocifs viendront s’ajouter aux graves conséquences des sanctions antirusses décrétées par les Américains sur l’économie européenne".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

