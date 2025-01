https://fr.sputniknews.africa/20250113/lotan-utilise-des-methodes-desuetes-pour-former-les-militaires-ukrainiens-selon-un-prisonnier-1070168156.html

L'Otan utilise des méthodes désuètes pour former les militaires ukrainiens, selon un prisonnier

L'Otan utilise des méthodes désuètes pour former les militaires ukrainiens, selon un prisonnier

L'un des gardes-frontières ukrainiens qui s'est rendu à l'armée russe a parlé de sa formation militaire dans plusieurs camps d'entraînement en Europe.

Les instructeurs de l’Otan utilisent des méthodes désuètes pour tenter de former les soldats des forces armées ukrainiennes sur leurs bases, a annoncé aux forces de sécurité russes Alexandre Bytchko, garde-frontière ukrainien qui s'était rendu début janvier à la frontière avec la région russe de Belgorod."Formation pas très bonne" au Royaume-UniCe garde-frontière ukrainien a personnellement suivi une formation de ce type à la base d'entraînement de Warcop, au Royaume-Uni, et à La Courtine, en France.Entraînement en France: "tout ce que nous savions déjà faire"Puis c'était un cours de formation avancée au centre d'entraînement des forces terrestres françaises de la Courtine."En Grande-Bretagne comme en France, on disait: 'Vous êtes venus plutôt pour nous enseigner que pour que nous vous enseignions, pour partager votre expérience'. C'est ce qu'ils ont dit", conclut le prisonnier de guerre.

