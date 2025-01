https://fr.sputniknews.africa/20250114/moscou-biden-comprenait-quen-soutenant-kiev-il-poussait-le-monde-vers-un-conflit-nucleaire-1070168805.html

Moscou: Biden comprenait qu'en soutenant Kiev, il poussait le monde vers un conflit nucléaire

Ukraine: "L'administration Biden savait qu'elle poussait le monde vers l'abîme et a quand même alimenté le conflit", selon la porte-parole de la diplomatie... 14.01.2025, Sputnik Afrique

En effet, le Président sortant a affirmé lundi dans son discours final que le soutien militaire US à l'Ukraine posait un risque de confrontation nucléaire avec la Russie, mais cette menace a été évitée.Des propos qui n'ont pas passé inaperçus par Maria Zakharova:"La déclaration d'aujourd'hui de Biden est un aveu d'une provocation délibérément engagée".Désormais, "ceux qui ont calomnié la Russie, l'accusant de "déstabilisation nucléaire", de "détonation d'armes nucléaires", etc., devrait désormais être qualifié de menteur et de propagateur de fausses informations", a-t-elle indiqué.

