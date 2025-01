https://fr.sputniknews.africa/20250114/la-coree-du-nord-tire-plusieurs-missiles-balistiques-a-courte-portee-vers-la-mer-du-japon-1070168961.html

La Corée du Nord tire plusieurs missiles balistiques à courte portée vers la mer du Japon

La Corée du Nord a lancé mardi plusieurs missiles balistiques à courte portée en direction de la mer du Japon (mer de l'Est), a annoncé l'armée sud-coréenne... 14.01.2025, Sputnik Afrique

Le Comité des chefs d’état-major interarmées (JCS) sud-coréen a confirmé avoir "détecté plusieurs missiles balistiques à courte portée tirés en direction de la mer de l'Est" vers 9h30 heure locale (00h30 GMT) depuis la région de Ganggye, située dans la province de Jagang, en Corée du Nord.Les projectiles ont parcouru environ 250 kilomètres avant de s’écraser en mer, a précisé le JCS, sans préciser le nombre exact de missiles tirés.Le Président coréen par intérim, Choi Sang-mok, a condamné ces lancements, les qualifiant de violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies."Séoul répondra plus fermement aux provocations de la Corée du Nord, sur la base de sa position de sécurité forte et de son alliance avec les États-Unis", a-t-il déclaré.Ce tir intervient au lendemain de la visite du ministre japonais des Affaires étrangères, Takeshi Iwaya, en Corée. Lors de cette rencontre, Séoul et Tokyo avaient réaffirmé l’importance de renforcer leurs relations bilatérales face à la montée des tensions sécuritaires dans la région.Les deux pays ont également souligné l'importance d'une coopération trilatérale avec les États-Unis "pour faire face aux provocations nord-coréennes" et aborder les défis stratégiques liés à l'Indo-Pacifique ainsi que les questions de sécurité économique.Il s’agit du deuxième lancement effectué par Pyongyang cette année. Le 6 janvier, la Corée du Nord avait déjà tiré un "missile balistique hypersonique à portée intermédiaire", coïncidant avec la visite du secrétaire d'État américain Antony Blinken à Séoul et à Tokyo.

