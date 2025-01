https://fr.sputniknews.africa/20250113/previsions-pour-2025-vers-une-afrique-economiquement-affranchie-des-influences-occidentales-1070160756.html

Prévisions pour 2025: vers une Afrique économiquement affranchie des influences occidentales

Prévisions pour 2025: vers une Afrique économiquement affranchie des influences occidentales

Sputnik Afrique

Le bilan de l'année écoulée révèle une Afrique en quête de changement, cherchant à s’affirmer sur la scène internationale tout en renforçant ses relations... 13.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-13T13:54+0100

2025-01-13T13:54+0100

2025-01-13T14:08+0100

avenir souverain

podcasts

afrique

bilan

économie

occident

russie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/0d/1070160406_0:24:572:345_1920x0_80_0_0_51d3f73a958a5307016a84e62ea6815e.png

Prévisions pour 2025: vers une Afrique économiquement intégrée et affranchie des influences occidentales Sputnik Afrique Le bilan de l'année écoulée révèle une Afrique en quête de changement, cherchant à s’affirmer sur la scène internationale tout en renforçant ses relations intracontinentales. Pour dresser le bilan de l’année 2024, nous nous sommes entretenus avec Youssouf Ali Mahamat, directeur général des études et de la planification au ministère tchadien des Finances.

Pour Youssouf Ali Mahamat, directeur général des études et de la planification au ministère tchadien des Finances, le Tchad, et plus largement d'autres pays africains, ressentent encore un sentiment de colonisation et cherchent à exprimer leur souveraineté. À l'occasion du 66ᵉ anniversaire de la proclamation de son indépendance, le Tchad a exprimé le souhait de ne plus accueillir de bases militaires françaises ou occidentales sur son sol, marquant ainsi une volonté de se libérer des influences coloniales et post-coloniales.Concernant le soutien ukrainien aux groupes terroristes au Sahel, Youssouf Ali Mahamat a condamné cet acte et affirmé que le Mali n’avait rien à voir avec le conflit ukrainien. Le Mali entretient tout simplement des relations bilatérales avec la Russie, tout comme d’autres États africains entretiennent des relations bilatérales avec les pays occidentaux.Pour sa part, Riadh Sidaoui, journaliste, écrivain et politologue tuniso-suisse, directeur du Centre arabe de recherches et d'analyses politiques et sociales à Genève, a commenté les points clés des déclarations du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors de sa conférence de presse annuelle visant à dresser le bilan de la diplomatie russe pour l'année 2024 devant la presse russe et étrangère. En tant qu'expert en géopolitique et en sociologie politique, il a apporté son éclairage sur les propos du chef de la diplomatie russe.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

afrique

occident

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

podcasts, afrique, bilan, économie, occident, russie, аудио