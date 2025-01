https://fr.sputniknews.africa/20250113/elections-generales-au-tchad-le-parti-au-pouvoir-remporte-les-legislatives-1070152780.html

Elections générales au Tchad: le parti au pouvoir remporte les législatives

Elections générales au Tchad: le parti au pouvoir remporte les législatives

Sputnik Afrique

Le Mouvement patriotique du salut, au pouvoir, a obtenu la majorité des sièges à l’Assemblée nationale tchadienne, selon les résultats provisoires des... 13.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-13T07:01+0100

2025-01-13T07:01+0100

2025-01-13T07:01+0100

tchad

afrique subsaharienne

élections

élections législatives

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/07/1e/1055697895_328:0:2938:1468_1920x0_80_0_0_07dd9bc57ac85c7d4fc5314d5ca340bf.jpg

Le MPS a ainsi obtenu quelque 124 sièges sur les 188 que compte l’Assemblée nationale, a annoncé samedi soir l’Agence nationale de gestion des élections (ANGE).Il est suivi du parti le Réveil (RNDT) de l’ancien Premier ministre Pahimi Padacké Albert avec 12 sièges, a ajouté l’Agence citée par les médias tchadiens.Le Rassemblement pour la démocratie et le progrès (RDP) et l’Union nationale pour la démocratie et le renouveau (UNDR) ont remporté respectivement 8 et 7 sièges.L’ANGE a par ailleurs indiqué que le taux de participation aux élections législatives a atteint 51,56%.Quelque 8 millions de tchadiens ont été appelés le 29 décembre aux Urnes pour les élections législatives, provinciales et locales qui marquent la fin de trois ans de transition au Tchad.

tchad

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

tchad, afrique subsaharienne, élections, élections législatives