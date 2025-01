https://fr.sputniknews.africa/20250113/les-berberes-celebrent-le-nouvel-an-2975-1070160103.html

Les Berbères célèbrent le Nouvel an, 2975

Cette fête, Yennayer en berbère, est célébrée, selon les régions, du 12 au 14 janvier, date de début du calendrier agraire. D’après ce dernier, l’an 2975... 13.01.2025, Sputnik Afrique

Les festivités sont très répandues à travers toutes les régions d'Algérie, au Maroc et dans d’autres pays africains à forte identité amazigh, notamment en Tunisie, en Libye, en Égypte, mais aussi au Mali, en Mauritanie, au Niger et même au Burkina Faso. Les célébrations prennent plusieurs formes: les gens portent des habits et des bijoux traditionnels amazighs, les vœux sont présentés et échangés, des repas copieux sont préparés, le tout en musique accompagnés de chants. Le mot Yennayer serait composé de deux mots berbères: "yan", voulant dire "le premier", et "ayyur", "mois". Ainsi, Yennayer signifie littéralement "le premier mois".Sputnik Afrique souhaite une bonne nouvelle année 2975 à tous les concernés!

