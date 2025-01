https://fr.sputniknews.africa/20250112/securite-sanitaire-la-republique-du-congo-et-la-russie-discutent-de-la-feuille-de-route-pour-2025-1070147919.html

Sécurité sanitaire: la République du Congo et la Russie discutent de la feuille de route pour 2025

L'ambassadeur russe à Brazzaville, Ilias Iskandarov, a été reçu le 10 janvier par Gilbert Mokoki, ministre de la Santé de la République du Congo, rapporte... 12.01.2025, Sputnik Afrique

Ils ont échangé "sur les résultats de la coopération bilatérale visant à assurer le bien-être sanitaire et épidémiologique de la population pendant 2024, ainsi que sur la concertation des activités à mettre en œuvre en 2025".Ilias Iskandarov a confirmé qu’il est prévu de transférer au pays africain un laboratoire mobile pour le diagnostic et le suivi des maladies infectieuses.La République du Congo et la Russie poursuivront les recherches scientifiques conjointes dans la prévention des maladies infectieuses et dans la formation des infectiologues, des virologues et des parasitologues, indique l’ambassade.

