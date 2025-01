https://fr.sputniknews.africa/20250112/deux-nouvelles-lignes-aeriennes-directes-au-depart-de-rabat-lancees-au-maroc-1070151696.html

Deux nouvelles lignes aériennes directes au départ de Rabat lancées au Maroc

La compagnie aérienne Air Arabia Maroc a lancé ce dimanche 12 janvier une ligne directe reliant Rabat à Nador, avec le soutien du Conseil de la région de l'Oriental.Le premier vol de la ligne est parti de l'aéroport de Nador El Aroui vers celui de Rabat-Salé, en présence du gouverneur de la province de Nador, Jamal Chaarani, du président du conseil régional, Mohamed Bouarourou, et de la directrice générale d’Air Arabia Maroc, Leila Mechbal.L’inauguration de cette ligne aérienne directe intervient après le lancement, le 9 janvier, de celle joignant les aéroports d'Oujda-Angad et de Rabat-Salé.Ces deux événements s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés pour renforcer la connectivité aérienne entre les villes de l'Oriental et d’autres régions du royaume.Le président du Conseil régional a ajouté, dans une déclaration à la MAP (l'agence de presse marocaine), que l'inauguration de cette ligne s'inscrivait dans le cadre des engagements du Conseil en faveur de la promotion économique et touristique de la région et du renforcement de son attractivité, contribuant ainsi à la réalisation de son développement socio-économique.La flotte est composée d'avions Airbus A320 d'une capacité de 174 sièges, à raison de deux vols par semaine pendant l'hiver (les dimanche et mercredi), a précisé Mme Mechbal. Selon elle, le nombre de vols devrait passer à trois par semaine à partir de l'été prochain.

