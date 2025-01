https://fr.sputniknews.africa/20250110/perspectives-2025-des-opportunites-du-cote-des-brics-mais-leurope-est-la-grande-perdante-1070116433.html

Perspectives 2025: "des opportunités" du côté des BRICS, mais "l’Europe est la grande perdante"

La normalisation économique va-t-elle être étouffée dans l’œuf par l’inflation? Quels pays vont tirer leur épingle du jeu dans la croissance mondiale en 2025?.. 10.01.2025, Sputnik Afrique

Perspectives 2025: «des opportunités» du côté des BRICS, mais «l’Europe est la grande perdante» Sputnik Afrique La normalisation économique va-t-elle être étouffée dans l’œuf par l’inflation? Quels pays vont tirer leur épingle du jeu dans la croissance mondiale en 2025? Faut-il craindre l’arrivée de Trump? François Meylan, ancien officier de renseignement, chef d’entreprise et conseiller financier suisse, revient sur les perspectives économiques 2025.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, François Meylan, ancien officier de renseignement militaire, chef d’entreprise et conseiller financier suisse, livre ses pronostics pour l’économie mondiale en 2025, entre renforcement des BRICS, crise en Europe, mais bonne tenue des économies américaine et chinoise."Vous vous rappelez que les quatre ans qu'on a vécus avec le président Trump dès 2016, c'était quatre ans qui ont été stressants, pénibles, épuisants pour tout le monde. C'est lié d'ailleurs à la personnalité du président Trump. Et vraisemblablement, quand on voit les dernières déclarations qu'il a faites au sujet du Groenland et vis-à-vis du Canada, on a l'impression que le personnage ne s'est pas adouci avec les années", explique l’analyste.À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify

