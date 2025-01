https://fr.sputniknews.africa/20250107/lindonesie-espere-renforcer-la-voix-du-sud-a-laide-des-brics-1070074444.html

L'Indonésie espère renforcer la voix du Sud à l'aide des BRICS

L'Indonésie espère renforcer la voix du Sud à l'aide des BRICS

Les BRICS constituent pour Jakarta une plateforme importante afin de favoriser la coopération Sud-Sud, a déclaré le ministère indonésien des Affaires... 07.01.2025, Sputnik Afrique

L'Indonésie considère sa récente adhésion aux BRICS comme une étape stratégique pour renforcer la coopération avec d'autres pays en développement sur la base des principes suivants:Cette entrée reflète le rôle croissant et actif de l’Indonésie dans les questions mondiales, ainsi que son engagement à contribuer à la création d’un ordre mondial plus inclusif et équitable, poursuit l’instance.Le pays se dit prêt "à travailler de concert avec tous les membres des BRICS et avec les autres partis pour créer un monde juste, pacifique et prospère", a ajouté le ministère.Jakarta a également exprimé sa gratitude à la Russie en tant que présidente des BRICS en 2024 pour son soutien dans la facilitation de l'adhésion de l'Indonésie à ce groupe.

