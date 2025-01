https://fr.sputniknews.africa/20250110/incendies-a-los-angeles-et-laide-a-lukraine-un-lien-surprenant-1070118757.html

Incendies à Los Angeles et l'aide à l'Ukraine: un lien surprenant?

Incendies à Los Angeles et l'aide à l'Ukraine: un lien surprenant?

Alors que des incendies de forêt meurtriers ravagent le sud de la Californie, le service d'incendie du comté de Los Angeles a mis d'innombrables efforts pour...

Les incendies à Los Angeles ont fait au moins 10 morts, plus de 130.000 personnes ont été évacuées et au moins 2.000 bâtiments ont été détruits.Concernant l’aide américaine à l’Ukraine, "il restera plus de deux milliards de dollars d’aide du PDA [Presidential Drawdown Authority] pour une utilisation future après le 20 janvier", a déclaré récemment un haut responsable de la Défense.

