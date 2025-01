https://fr.sputniknews.africa/20250110/bouleversement-sur-le-marche-du-nickel-une-opportunite-pour-lafrique-1070119966.html

Bouleversement sur le marché du nickel: une opportunité pour l'Afrique

Bouleversement sur le marché du nickel: une opportunité pour l'Afrique

Sputnik Afrique

Le marché du nickel traverse une période de turbulences, alors que l’Indonésie veut réduire drastiquement sa production. Cela pourrait pemettre à Madagascar et... 10.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-10T18:02+0100

2025-01-10T18:02+0100

2025-01-10T18:02+0100

madagascar

botswana

indonésie

métaux lourds

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/0a/1070119582_0:196:2945:1853_1920x0_80_0_0_b3d4e4e397bb2eb1cdfec9dd63335dc5.jpg

L’Indonésie, premier producteur mondial, envisage de réduire son extraction du nickel de près de 45%.Plusieurs facteurs sont en cause, selon Macquarie Group, cité par Bloomberg: La baisse de production en Indonésie entraînera une hausse des prix et permettra à Madagascar et au Botswana d'intégrer le marché.Avec la mine d’Ambatovy, l’un des plus grands projets de nickel et de cobalt au monde, Madagascar dispose d’un grand potentiel pour devenir un acteur clé sur le marché. Depuis la fermeture des mines de Selebi et Selkirk en 2016, le Botswana n’exporte plus de nickel. Mais en novembre, Premium Resources, propriétaire des deux mines, a fait état de 108.000 tonnes de nickel et 132.000 tonnes de cuivre à Selkirk.Néanmoins, la relance de la production dans ces pays africains va de pair avec certains défis, notamment en matière d'investissements.

madagascar

botswana

indonésie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

madagascar, botswana, indonésie, métaux lourds