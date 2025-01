https://fr.sputniknews.africa/20250109/pres-de-100000-tonnes-dengrais-russes-toujours-bloquees-en-europe-a-cause-des-sanctions-1070103893.html

Près de 100.000 tonnes d'engrais russes toujours bloquées en Europe à cause des sanctions

L'Europe continue de bloquer dans ses ports environ 100.000 tonnes d'engrais russes, rappelle le PDG d'Uralchem. Néanmoins, depuis 2022, la Russie a réussi à... 09.01.2025, Sputnik Afrique

Près de 100.000 tonnes d'engrais russes restent bloquées dans des ports européens à cause des sanctions. Cependant, les livraisons humanitaires se poursuivent et ont déjà atteint 200.000 tonnes, a déclaré le PDG d'Uralchem."Leur répartition géographique est assez vaste. Nous examinons région par région pour identifier celles où la situation alimentaire est la plus critique", a précisé Dmitry Konyaev à la chaîne de télévision Rossiya 24.Depuis 2022, le producteur russe a déjà envoyé gratuitement et en couvrant tous les frais logistiques environ 190.000 tonnes d'engrais dans divers pays africains, dont le Zimbabwe, le Nigeria, le Malawi et le Kenya.La dernière cargaison humanitaire, d'un volume de 55.000 tonnes, retenue depuis début 2022 dans le golfe de Riga, a pu quitter le port letton le 18 octobre pour arriver au Sri Lanka en décembre 2024.L'initiative humanitaire d'Uralchem contribue à la réalisation de l'objectif de l'Onu visant à éliminer la faim et à assurer la sécurité alimentaire.

