https://fr.sputniknews.africa/20250109/le-pam-profondement-reconnaissant-a-la-russie-pour-son-soutien-continu-aux-efugies-en-ethiopie-1070101412.html

Le PAM "profondément reconnaissant" à la Russie "pour son soutien continu" aux réfugiés en Éthiopie"

Le PAM "profondément reconnaissant" à la Russie "pour son soutien continu" aux réfugiés en Éthiopie"

Sputnik Afrique

"Cette contribution importante de la Fédération de Russie soutiendra les personnes qui cherchent refuge en Éthiopie et qui n’ont nulle part où se tourner pour... 09.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-09T13:27+0100

2025-01-09T13:27+0100

2025-01-09T13:32+0100

éthiopie

pam (programme alimentaire mondial)

russie

aide humanitaire

céréales

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102296/58/1022965858_0:1:600:339_1920x0_80_0_0_4a9fb837136ba467a5c90b5d2a197f9d.jpg

Moscou vient de remettre à Addis-Abeba 1.630 tonnes de céréales. Selon une évaluation récente du Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM), près d’un quart des réfugiés ont recours à des stratégies d’adaptation d’urgence et de crise telles que la mendicité, la vente de biens et de bétail.L’Éthiopie accueille plus d’un million de réfugiés, principalement originaires de Somalie, du Soudan du Sud et d’Érythrée, ainsi qu’un nouvel afflux de réfugiés fuyant le conflit au Soudan, précise le PAM dans son communiqué.

éthiopie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

éthiopie, pam (programme alimentaire mondial), russie, aide humanitaire, céréales