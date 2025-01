https://fr.sputniknews.africa/20250106/slobodan-despot-chroniqueur-loccident-a-perdu-la-primaute-de-la-civilisation-1069901986.html

Slobodan Despot, chroniqueur: "L’Occident a perdu la primauté de la civilisation"

Slobodan Despot, chroniqueur: "L’Occident a perdu la primauté de la civilisation"

Sputnik Afrique

Ce numéro d’Identités Africaines accueille Slobodan Despot, écrivain suisse d'origine serbe et éditeur de la revue "Anti-Presse". Il explique comment il... 06.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-06T16:21+0100

2025-01-06T16:21+0100

2025-01-06T16:21+0100

identités africaines

podcasts

littérature

écrivains

journalistes

écriture

diplomatie

néo-colonialisme

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/1a/1069902199_14:0:722:398_1920x0_80_0_0_ee4cd91ebf9414f0221820a8f7527143.png

Slobodan Despot, chroniqueur: "L’Occident a perdu la primauté de la civilisation" Sputnik Afrique Ce numéro d’Identités Africaines accueille Slobodan Despot, écrivain suisse d'origine serbe et éditeur de la revue "Anti-Presse". Il explique comment il utilise la littérature et l'écriture pour témoigner de son expérience et de sa vision du monde, notamment sur des sujets comme la crise de 2020 et le néocolonialisme occidental en Afrique.

Selon M. Despot, l'approche de la Russie et de la Chine en matière de politique étrangère à l'égard du continent africain diffère grandement de celle des anciens colonisateurs. Selon lui, la France et la Grande-Bretagne, en particulier, considèrent toujours leur présence diplomatique en Afrique comme des "missions" et tentent de s'impliquer dans les affaires internes des États africains, tandis que les diplomates russes et chinois "ont un business" avec l'Afrique sur un pied d'égalité.► Retrouvez tous les numéros du podcast Identités Africaines.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Maxime Mardoukhaev https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103895/77/1038957788_0:320:4000:4320_100x100_80_0_0_295d5ca6495cd92173a4b641c065cf46.jpg

Maxime Mardoukhaev https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103895/77/1038957788_0:320:4000:4320_100x100_80_0_0_295d5ca6495cd92173a4b641c065cf46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maxime Mardoukhaev https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103895/77/1038957788_0:320:4000:4320_100x100_80_0_0_295d5ca6495cd92173a4b641c065cf46.jpg

podcasts, littérature, écrivains, journalistes, écriture, diplomatie, néo-colonialisme, аудио